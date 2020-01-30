Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області.
На місці події видно осколки від гранати і гільзи від вогнепальної зброї.
За словами очевидців, з місця перестрілки поїхав автомобіль Mercedes білого кольору, в якому може знаходитися потерпілий.
По місту і області за розпорядженням керівництва ГУНП в Харківській області введена поліцейська операція “Сирена”. Зараз поліція проводить огляд місця події і вживає заходів для встановлення місцезнаходження автомобіля.
Як повідомив заступник начальника ГУНП в Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Чиж, поліцейські попередньо з’ясували, що між невстановленими особами стався конфлікт із застосуванням гранати і зброї травматичного типу.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.
Наразі поліцією вживаються заходи по встановленню всіх обставин події.
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