У Харкові, біля обласного будинку дитини №2 на вулиці Кузнецькій, сталася перестрілка і прогримів вибух.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місці події видно осколки від гранати і гільзи від вогнепальної зброї.

За словами очевидців, з місця перестрілки поїхав автомобіль Mercedes білого кольору, в якому може знаходитися потерпілий.

По місту і області за розпорядженням керівництва ГУНП в Харківській області введена поліцейська операція “Сирена”. Зараз поліція проводить огляд місця події і вживає заходів для встановлення місцезнаходження автомобіля.

Як повідомив заступник начальника ГУНП в Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Чиж, поліцейські попередньо з’ясували, що між невстановленими особами стався конфлікт із застосуванням гранати і зброї травматичного типу.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Наразі поліцією вживаються заходи по встановленню всіх обставин події.