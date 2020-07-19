Про це повідомляє поліція Харківської області.

“В результаті події двоє чоловіків 37 і 27 років з вогнепальними пораненнями грудної клітини було доставлено в лікарню. Повідомлення про постраждалих в провулку Костюринський надійшло в Основ’янський відділ поліції з швидкої допомоги”, – йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Поліція шукає свідків і очевидців конфлікту.

Місцеве видання NewsRoom уточнює з посиланням на очевидців, що інцидент стався вночі 19 липня в клубі Panorama. Нібито під час бійки “невідомий постріляв двох прикордонників чи співробітників СБУ”.