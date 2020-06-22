У Харкові представники чорнобильських організацій намагалися не пустити в диспансер "швидку", яка привезла пацієнта з коронавірусом.

Про це повідомило національне агентство “Укрінформ”.

Відзначається, що силовики змушені були відтіснити протестувальників, які влаштували бійку. Основною метою мітингувальників було не пустити машину “швидкої” допомоги, яка везла пацієнта з коронавірусом, в диспансер радіаційного захисту населення.

За словами радника голови Харківської ОДА Наталії Попової, у пацієнта, якого везли в “швидкої”, підтверджений коронавірус і він знаходиться на апараті штучної вентиляції легенів.

“Це пацієнт з реанімації обласної інфекційної лікарні. Там відділення, розраховане на 6 ліжок, спочатку розширили до 12, а тепер уже не вистачає місць. Це 13-й пацієнт звідти”, – пояснила вона.

Представники чорнобильських організацій почали збиратися ще з ранку з плакатами “Руки геть від Чорнобильської лікарні Харкова” і “Вимагаємо виконання Конституції і законів України”. В кінцевому результаті на місці зібралося близько ста протестувальників.

Як розповів голова Харківської ОДА Олексій Кучер, диспансер радіаційного захисту населення визначено як опорний в боротьбі з коронавірусом.

“Лікарня приймати пацієнтів буде. Вона визначена як опорна лікарня першої хвилі, зобов’язана приймати пацієнтів. Ви бачите шалений опір, який мотивований, інспірований нашими політичними опонентами. І в мою сторону, і в бік обласної адміністрації в цілому йде багато негативної інформації з приводу боротьби з COVID – то запитайте МОЗ з приводу визначення закладу як опорного, запитайте у самого закладу, чому вони тоді приймали допомогу?”, – заявив він.