Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області.
“Встановлено, що аварія за участю автомобілів Ford Focus, Daewoo Lanos, Volkswagen і Skoda Rapid сталася 22 грудня о 2:30. Травми отримав 16-річний пасажир Daewoo Lanos, а також співробітники патрульної поліції 22 і 27 років. Постраждалі були доставлені в лікарню”, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.
Фото: Нацполіція
- 26 листопада в Уманському районі Черкаської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 10 автомобілів та рейсового автобуса, внаслідок чого постраждали три людини.