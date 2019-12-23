У Харкові по вулиці Клочківська сталася ДТП за участю чотирьох авто, в результаті якої постраждали два поліцейських і 16-річний хлопець.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області.

“Встановлено, що аварія за участю автомобілів Ford Focus, Daewoo Lanos, Volkswagen і Skoda Rapid сталася 22 грудня о 2:30. Травми отримав 16-річний пасажир Daewoo Lanos, а також співробітники патрульної поліції 22 і 27 років. Постраждалі були доставлені в лікарню”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Фото: Нацполіція