У п’ятницю ввечері, 10 квітня, в Харкові внаслідок зіткнення легкового автомобіля і швидкої допомоги загинули троє людей, ще четверо отримали травми та були госпіталізовані.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

“Попередньо встановлено, що автомобіль Daewoo Sens під керуванням 27-річної жінки, який рухався з боку вулиці Олександра Зубарєва в напрямку проспекту Гагаріна, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з каретою швидкої медичної допомоги. В результаті ДТП водій і 33-річний пасажир автомобіля Daewoo Sens, а також 55-річний водій швидкої загинули на місці події”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, 33-річний пацієнт, два санітари 48 та 38 років а також 40-річний фельдшер, які перебували в кареті швидої, із різними травмами доставлені в лікарню.