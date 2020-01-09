У Харкові контррозвідка Служби безпеки України перешкодила спецслужбам Росії вбити одного з колишніх командирів батальйону Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Для здійснення вбивства російські спецслужби завербували харків’янина, який раніше проходив військову службу в Національній гвардії України, проте був звільнений.

Завдання харків’янин отримав під час короткострокової поїздки до Росії. Подальші його дії російські куратори узгоджували через месенджер. За вбивство російські куратори обіцяли гроші.

Так, спецслужби РФ хотіли помститися українському командиру за успішні операції проти незаконних збройних формувань терористичних організацій “Л/ДНР”. Зокрема, була ліквідована група російських офіцерів, один з яких носив звання “Героя Росії”.

Харків’янин повинен був закласти вибуховий пристрій в багатоквартирному житловому будинку, де живе командир. Але співробітники СБУ вчасно затримали зловмисника і знищили вибухівку.

Фото: СБУ

За оцінками фахівців, її потужність становила півкілограма тротилу і приводилася в дію за допомогою радіосигналу від автомобільної сигналізації.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру і обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.