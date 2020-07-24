Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook прес-секретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

“Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою протягом 60 діб з правом внесення застави в розмірі 175 тисяч 760 гривень”, – написав Чубенко.

Він уточнив, що правоохоронці “після встановлення контакту між “луцьким терористом” і харків’янином” провели обшуки у останнього. В результаті були виявлені 3 пістолети, гранати і патрони. 23 липня жителю Харкова повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю).

“Інформація про можливий продаж зброї через поштові відправлення зараз перевіряється досудовим розслідуванням. Підозрюваний каже, що відправляв монети”, – додав Чубенко.

Як повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”, запобіжний захід Михайленка діє до 18 вересня. На рішення слідчого судді може бути подана апеляція.

Відповідаючи на запитання журналістів після оголошення судового рішення, Михайленко заявив, що має намір внести заставу.

Під час засідання слідчий Дмитро Дорошенко просив суд визначити запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

За даними слідства, Михайленко відправляв посилку Кривошу за кілька днів до того, як той захопив заручників, а граната, вилучена у “луцького терориста” була аналогічна тим, що вилучили під час обшуку у Михайленка.

“Встановлено, що Михайленко 17.07.2020 року через відділення “Нової пошти” №38 в Харкові відправив посилку до Луцька, а саме приватній особі Кривошу Максиму Степановичу… При затриманні Кривоша у нього була виявлена ручна граната наступальної дії РГД-5, аналогічна тим гранатам, які були вилучені під час обшуку громадянина Михайленка”, – заявив Дорошенко.

Адвокат харків’янина в свою чергу стверджував, що в посилці, відправленій його підзахисним, були 3 старовинні колекційні монети, а не зброя. Михайленко заперечував, що незаконно продавав зброю і боєприпаси, але визнав себе винним у незаконному їх зберіганні.

Він також заявив, що не є посібником “луцького терориста”.

Підозрюваний і його адвокат просили обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Як відомо, вранці 21 июля на Театральній площі в центрі Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Він представився Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.

Кривош виклав свої вимоги в Twitter. Він вимагав, щоб Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Віктор Пінчук і Петро Порошенко одночасно опублікували відеозвернення про те, що вони — злодії в законі.

Також Кривош вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення з текстом: “Фільм “Земляни” 2005 року: дивитися всім”. Це документальна стрічка 2005 року про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу та їжі.

У результаті Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста, проте незабаром видалив записаний для терориста ролик.

Варто відзначити, що низка моментів спецоперації зі звільнення заручників у Луцьку викликали запитання. Зокрема, момент затримання Кривоша, який сам залишив автобус і близько хвилини чекав, поки його затримають. І тільки потім стався “штурм” автобуса з бронетранспортером і гранатами.