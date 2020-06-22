У Харкові під обласним спеціалізованим диспансером радіаційного захисту населення влаштували мітинг проти прийому громадян з коронавірусом. В ході протесту сталася бійка, в результаті якої постраждали двоє правоохоронців.

Про це повідомили в пресслужбі обласної поліції.

Коли в диспансер привезли першого хворого COVID-19, між поліцією і учасниками акції відбулися зіткнення. Представники чорнобильських організацій намагалися не пустити в диспансер “швидку”, яка привезла пацієнта з коронавірусом.

“Двоє 24-річних оперуповноважених відділу поліції отримали тілесні ушкодження. Попередньо, один отримав черепно-мозкову травму і струс мозку, другий – забій гомілки”, – йдеться в повідомленні.

Слідчим відділом Шевченківського відділу поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання за санкціями статей передбачає до 5 років позбавлення волі.

Голова ХОДА Олексій Кучер зустрівся з представниками чорнобильських організацій Харкова і області, щоб вирішити конфлікт з блокуванням роботи диспансеру радіаційного захисту населення, який сьогодні почав прийом хворих COVID-19.

Він запевнив, що всі чорнобильці зможуть отримати планове лікування в інших закладах обласного підпорядкування.

“Яка вам необхідна медична допомога – ми все вирішимо. При цьому я закріплю окрему людину, якій можна буде повідомляти про випадки необхідності госпіталізації чорнобильців. У разі якщо хтось буде госпіталізований в іншу лікарню, і там будуть вимагати гроші за лікування, ви також будете повідомляти це даній особі. Таким чином ми врегулюємо це питання”, – повідомив голова ХОДА.