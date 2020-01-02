Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Відзначається, що під час управління міським тролейбусом у 50-річного водія виник конфлікт з пасажирами.

“Він зупинив транспортний засіб і почав виражатися нецензурною лайкою в сторону пасажирів. Незважаючи на вимогу громадян припинити дії, чоловік взяв металевий предмет і завдав одному з пасажирів удар по руці. Після чого вийшов з тролейбуса і вдарив цим предметом по нозі іншого пасажира”, – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з інцидентом відкрито справу за статтею про хуліганство. Санкція статті передбачає покарання до 5 років обмеження волі.