Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
Відзначається, що під час управління міським тролейбусом у 50-річного водія виник конфлікт з пасажирами.
“Він зупинив транспортний засіб і почав виражатися нецензурною лайкою в сторону пасажирів. Незважаючи на вимогу громадян припинити дії, чоловік взяв металевий предмет і завдав одному з пасажирів удар по руці. Після чого вийшов з тролейбуса і вдарив цим предметом по нозі іншого пасажира”, – йдеться в повідомленні.
У зв’язку з інцидентом відкрито справу за статтею про хуліганство. Санкція статті передбачає покарання до 5 років обмеження волі.
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