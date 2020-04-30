Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
Так, по вулиці Полтавський шлях ходила оголена жінка. В одній руці вона тримала ніж, в іншій – пакет з відрізаною головою.
Що-небудь пояснювати і розповідати поліцейським жінка відмовилася. Її доставили до Холодногорского відділку поліції.
УВАГА! Присутня ненормативна лексика !!!
Какой-то треш с утра на Залютино 🚨
5:40 утра, у голой мадам в пакете обнаружена человеческая женская голова лет 25-ти. Копы гнали ее с Холодной горы, она при этом кидалась на них с заточкой.
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Опубліковано ХС • Харьков Середа, 29 квітня 2020 р.
Крім того, сьогодні о 08:25 в поліцію Дергачівського відділу надійшла інформація від 40-річного жителя села Подвірки. Він повідомив, що вранці за місцем проживання в сусідній кімнаті виявив обезголовлене тіло своєї 13-річної племінниці. Людина живе в будинку разом зі своєю 38-річною сестрою та її дочкою.
На місце виїхала слідчо-оперативна група.
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