30 квітня рано-вранці поліцейські Харкова на вулиці затримали жінку в неадекватному стані. У неї в руках був пакет з відрізаною головою дівчинки.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Так, по вулиці Полтавський шлях ходила оголена жінка. В одній руці вона тримала ніж, в іншій – пакет з відрізаною головою.

Що-небудь пояснювати і розповідати поліцейським жінка відмовилася. Її доставили до Холодногорского відділку поліції.

УВАГА! Присутня ненормативна лексика !!!

Какой-то треш с утра на Залютино 🚨 5:40 утра, у голой мадам в пакете обнаружена человеческая женская голова лет 25-ти. Копы гнали ее с Холодной горы, она при этом кидалась на них с заточкой. 🔞 Фото и видео без цензуры в нашем телеграм: https://t.me/joinchat/AAAAAFBQj-Pm62X0-T4OrA Опубліковано ХС • Харьков Середа, 29 квітня 2020 р.

Крім того, сьогодні о 08:25 в поліцію Дергачівського відділу надійшла інформація від 40-річного жителя села Подвірки. Він повідомив, що вранці за місцем проживання в сусідній кімнаті виявив обезголовлене тіло своєї 13-річної племінниці. Людина живе в будинку разом зі своєю 38-річною сестрою та її дочкою.

На місце виїхала слідчо-оперативна група.