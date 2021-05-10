Патрульні оштрафували водія, який буксував перевдягнену у Жасмін та Аладіна пару на споруді, що нагадує килим-літак, вулицями Харкова.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Харківської області.

Патрульні опублікували відео, на якому можна побачити, як авто Honda їде містом і тягне за собою конструкцію, що схожа на килим-літак, а на ній — хлопець та дівчина в костюмах Аладін та Жасмін з анімаційних фільмів Disney. При цьому в багажнику сиділи ще двоє людей, які знімали все, що відбувається, на камеру.

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Той самий килим правоохоронці назвали “самовільно виготовленою конструкцією”, а все, що відбувалося на харківській дорозі — грубими порушеннями правил дорожнього руху та громадського порядку.

Патрульній змусили водія автівки зупинитися та склали на нього адміністративні постанови про порушення правил користування засобами пасивної безпеки та правил перевезення пасажирів та вантажів. За це передбачений штраф на суму 850 гривень.

Також на водія склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство. За це передбачене накладення штрафу від 51 до 119 гривень, 20-60 годин громадських робіт або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Герої ролику виявилися місцевими блогерами. Вони показали фото з самої поїздки та під час спілкування з правоохоронцями.