Про це повідомили в поліції Харківської області.

Ввечері вівторка, 8 червня, на проспекті Гагаріна пролунав вибух. Близько 21:53 про подію отримала інформацію поліція, повідомлення надійшло від перехожого.

“Попередньо, невідомий громадянин кинув гранату. Постраждали троє осіб, медики надають допомогу на місці події”, — сповістили в главку.

На місці було затримано 29-річного зловмисника.

“За адресою виїхала слідчо-оперативна група. Зловмисника 1992 року народження затримали, зараз з ним працюють поліціянти. Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень, з’ясовуються усі обставини події”, — додали в поліції.

За інформацією місцевих ЗМІ, подія сталася поблизу супермаркету. Постраждалих забрала “швидка”, в одного з них серйозні поранення. Зловмисника до приїзду поліції затримали перехожі.