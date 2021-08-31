По вулиці Полтавський шлях в Харкові посеред дня з балкону викинули цуценят. Свідки звернулися до поліції, проводиться перевірка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

“До оператора “102” зателефонувала 43-річна перехожа та повідомила, що хтось викинув цуценят з балкона четвертого поверху. Подія сталася 30 серпня о 15:41 по вулиці Полтавський шлях. За адресою виїхала слідчо-оперативна група. Всі обставини події встановлюються”, — зазначили в поліції, додавши, що інформація зареєстрована в Єдиному обліку.

Перед цим в мережі з’явилося фото, на якому видно загиблих цуценят на тротуарі. Їх було щонайменше п’ятеро.

Джамал Стаценко, який працює у будинку, де сталася трагедія, розповів виданню “Суспільне“:

“Я припаркувався, вийшов і бачу, що стоїть поліція. Коли підійшов, там лежали цуценята, штук 5 білих цуценят. Свідки розповіли мені, що там проживає сім’я, і в них двоє білих шпіців. Це їхні цуценята, котрі випали. Одна дівчина розповіла, що вона бачила дитину, нібито він їх викинув. Ніхто не бачив конкретно, щоб вони падали”.