У Харківській області в селищі Перша Іванівка 8 липня через підпал сухої трави загинула літня жінка 1942 року народження.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Там кажуть, що близько полудня рятувальників викликали на пожежу сухої трави. На момент їх прибуття на місце події вогонь охопив 250 квадратних метрів.

Під час гасіння пожежі на місці спаленої трави рятувальники знайшли обгоріле тіло людини. Загиблою виявилася жінка 1942 року народження.

Фото: ДСНС

За словами очевидців, вона працювала по господарству і вирішила спалити траву на власній присадибній ділянці. Але під час цього їй стало погано і вона втратила свідомість. Через деякий час сусіди побачили густий стовп диму на городі і викликали рятувальників.

У ДСНС кажуть, що причиною пожежі є необережне поводження з вогнем.