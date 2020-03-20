Про це повідомили в офіційній Telegram-каналі МОЗ “Коронавірус_Інфо”.
“Один новий випадок зафіксований в Івано-Франківській області, один — в Харківській, один — у Львівській”, — йдеться в повідомленні.
Цей випадок — перший у Харківській області.
Як зазначив у відеозверненні голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, йдеться про харків’янку, яка напередодні повернулася з-за кордону. Вона проходить лікування в Київській області.
“З приводу інформації Міністерства охорони здоров’я по підтвердженого випадку в Харківській області коронавірусу. Слід повідомити, що дійсно захворіла харків’янка, яка з 11 березня, після того, як повернулася з Франції, знаходиться в Київській області. Тобто на сьогоднішній день на території нашого регіону хворих на коронавірус не зафіксовано”, — сказав він.
Станом на 22 години 20 березня стало відомо, що в Чернівецькій області зафіксували 10 нових випадків зараження коронавірусів COVID-19. Загальна кількість разі в країні досягла 39.
У Чернівцях видужав чоловік, який першим в Україні захворів коронавірусів COVID-19.
- Через поширення коронавирусної інфекції Уряд встановив режим надзвичайної ситуації в Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. #Букви розповідали, що це значить.
- З 17 березня в Україні введені жорсткі правила карантину з метою запобігання поширенню вірусу COVID-19. #Букви зібрали всі зміни в законодавстві в одному тексті — як буде працювати транспорт, що зміниться в діяльності громадських закладів, податки і виплати і як каратимуть за порушення карантину.