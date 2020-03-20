У Харківській області зафіксували перший випадок коронавірусу COVID-19.

Про це повідомили в офіційній Telegram-каналі МОЗ “Коронавірус_Інфо”.

“Один новий випадок зафіксований в Івано-Франківській області, один — в Харківській, один — у Львівській”, — йдеться в повідомленні.

Цей випадок — перший у Харківській області.

Як зазначив у відеозверненні голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, йдеться про харків’янку, яка напередодні повернулася з-за кордону. Вона проходить лікування в Київській області.

“З приводу інформації Міністерства охорони здоров’я по підтвердженого випадку в Харківській області коронавірусу. Слід повідомити, що дійсно захворіла харків’янка, яка з 11 березня, після того, як повернулася з Франції, знаходиться в Київській області. Тобто на сьогоднішній день на території нашого регіону хворих на коронавірус не зафіксовано”, — сказав він.