У селі Феськи Злочівського району Харківської області семеро осіб, серед яких є підлітки, жорстоко побили 19-річну дівчину, а відео знущань опублікували в інтернеті.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Інцидент стався 10 травня. Потерпіла вийшла на прогулянку зі своєю 18-річною знайомою, яка завела її в малолюдне місце поруч з покинутим магазином біля місцевого кладовища. До дівчини підійшли ще шестеро її знайомих, які по черзі почали її бити та ображати.

Свої знущання вони знімали на відео, яке потім опублікували в соціальній мережі.

Поліція встановила особи всіх, хто знущався над дівчиною. Серед них троє неповнолітніх – від 14-ти до 16-ти років, решті учасників – від 18-ти до 22-х років.

Розправу організувала саме 18-річна подруга. Мотиви встановлюються.

Кримінальне провадження розпочато за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Відео тут. На відео кадри насильства та ненормативна лексика.