У Харківській області через пасажирів, які порушили масковий режим, майже на годину затримався в дорозі приміський поїзд.

Про це поінформували в прес-службі “Укрзалізниці”.

Інцидент стався напередодні, 8 липня.

“Приміський поїзд №6015 Козача Лопань — Харків прибув на кінцеву станцію із затримкою в 49 хвилин. Причиною цього стало порушення пасажирами карантинних вимог, а саме – перебування у вагоні електропоїзда без захисних масок”, – зазначається в повідомленні.

Пасажирів без масок під час посадки в поїзд на станції Дергачі виявили провідники і співробітники воєнізованої охорони регіональної філії “Південна залізниця”. Вони якраз здійснювали черговий рейд, перевіряючи дотримання громадянами карантинних вимог.

“На зауваження та роз’яснення залізничників пасажири не реагували, як і на нагадування по гучномовцю про необхідність користуватися захисними масками”, – йдеться в повідомленні.

Через це залізничники викликали наряд Національної поліції, співробітники якої “провели роз’яснювальну роботу серед порушників маскового режиму”.

Через інцидент поїзд був затриманий на станції Дергачі на 51 хвилину, а на кінцеву станцію Харків-Пасажирський прибув із затримкою в 49 хвилин.

Варто відзначити, що, згідно з постановою Уряду про адаптивний карантин, маски, в тому числі саморобні, необхідні під час перебування в громадських будівлях і спорудах, а також у громадському транспорті.