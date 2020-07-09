Про це поінформували в прес-службі “Укрзалізниці”.
Інцидент стався напередодні, 8 липня.
“Приміський поїзд №6015 Козача Лопань — Харків прибув на кінцеву станцію із затримкою в 49 хвилин. Причиною цього стало порушення пасажирами карантинних вимог, а саме – перебування у вагоні електропоїзда без захисних масок”, – зазначається в повідомленні.
Пасажирів без масок під час посадки в поїзд на станції Дергачі виявили провідники і співробітники воєнізованої охорони регіональної філії “Південна залізниця”. Вони якраз здійснювали черговий рейд, перевіряючи дотримання громадянами карантинних вимог.
“На зауваження та роз’яснення залізничників пасажири не реагували, як і на нагадування по гучномовцю про необхідність користуватися захисними масками”, – йдеться в повідомленні.
Через це залізничники викликали наряд Національної поліції, співробітники якої “провели роз’яснювальну роботу серед порушників маскового режиму”.
Через інцидент поїзд був затриманий на станції Дергачі на 51 хвилину, а на кінцеву станцію Харків-Пасажирський прибув із затримкою в 49 хвилин.
Варто відзначити, що, згідно з постановою Уряду про адаптивний карантин, маски, в тому числі саморобні, необхідні під час перебування в громадських будівлях і спорудах, а також у громадському транспорті.
- Станом на сьогодні Харківська область входить до списку регіонів України, які не відповідають необхідним критеріям для ослаблення карантину.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень. Відповідний законопроєкт має схвалити Верховна Рада.