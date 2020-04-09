Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.
Відзначається, що четверо правоохоронців, працівників Валківського районного відділення поліції були повідомлені про підозру за фактом перевищення своїх службових повноважень, а також посібництва в вирубці лісу.
Крім поліцейських, про підозру повідомлено 11 жителям Харківської, Дніпропетровської, Сумської та Чернігівської областей.
За інформацією слідства, жителем Зміївського району впродовж 2018-2020 років була створена група в більш ніж 30 осіб для того, щоб незаконно рубати і продавати дерева.
Водночас підкреслюється, що поліцейські “кришували” незаконну схему вирубки лісу за грошову винагороду. Саме вони супроводжували транспорт, що перевозить зрубану деревину і усували перешкоди в здійсненні злочинів даною групою.
За даними прокуратури, в злочині підозрюються оперуповноважений сектору кримінальної поліції, начальник одного з секторів реагування патрульної поліції і двоє поліцейських сектору реагування патрульної поліції.
За інформацією з висновку експерта, державі було завдано збитків у розмірі 850 тисяч гривень.
“В цілому внаслідок незаконної порубки дерев збиток може становити орієнтовно 300 млн грн (буде підтверджено після проведення оглядів ділянок, на яких вирубані дерева, і результатів експертних досліджень)”, – йдеться в повідомленні.
У підозрюваних було проведено близько 50 обшуків. В даний момент вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.
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У липні Володимир Зеленський під час наради в Харкові зателефонував голові Гутянського лісгоспу, якого звинуватили в причетності до масштабних вирубок лісу в Харківській області.