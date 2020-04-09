У Харківській області чотирьох поліцейських підозрюють в "кришуванні" незаконного вирубування деревини.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Відзначається, що четверо правоохоронців, працівників Валківського районного відділення поліції були повідомлені про підозру за фактом перевищення своїх службових повноважень, а також посібництва в вирубці лісу.

Крім поліцейських, про підозру повідомлено 11 жителям Харківської, Дніпропетровської, Сумської та Чернігівської областей.

За інформацією слідства, жителем Зміївського району впродовж 2018-2020 років була створена група в більш ніж 30 осіб для того, щоб незаконно рубати і продавати дерева.

Водночас підкреслюється, що поліцейські “кришували” незаконну схему вирубки лісу за грошову винагороду. Саме вони супроводжували транспорт, що перевозить зрубану деревину і усували перешкоди в здійсненні злочинів даною групою.

За даними прокуратури, в злочині підозрюються оперуповноважений сектору кримінальної поліції, начальник одного з секторів реагування патрульної поліції і двоє поліцейських сектору реагування патрульної поліції.

За інформацією з висновку експерта, державі було завдано збитків у розмірі 850 тисяч гривень.

“В цілому внаслідок незаконної порубки дерев збиток може становити орієнтовно 300 млн грн (буде підтверджено після проведення оглядів ділянок, на яких вирубані дерева, і результатів експертних досліджень)”, – йдеться в повідомленні.

У підозрюваних було проведено близько 50 обшуків. В даний момент вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.