Про це повідомила прес–служба поліції.
Уточнюється, що вибух стався в населеному пункті Есхар.
За інформацією слідства, чоловік відкрив в будинку газ, а через деякий час після цього підпалив сірник, через що і стався вибух.
В результаті були сильно пошкоджені літня кухня дому та вікна. Рятувальникам довелося ліквідувати пожежу, а чоловік був госпіталізований в медичний заклад з опіками обличчя та рук.
- Нагадаємо, 21 червня о 10:00 в десятиповерховому будинку на вул. Крушельницької у Києві стався потужний вибух, внаслідок якого пошкоджено перекриття кількох поверхів. Незабаром стало відомо про загибель однієї жінки. Пізніше кількість жертв зросла до трьох. На місці ліквідації наслідків вибуху загалом рятувальники знайшли тіла 5 загиблих.