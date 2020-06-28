Про це повідомила прес–служба поліції.

Уточнюється, що вибух стався в населеному пункті Есхар.

За інформацією слідства, чоловік відкрив в будинку газ, а через деякий час після цього підпалив сірник, через що і стався вибух.

В результаті були сильно пошкоджені літня кухня дому та вікна. Рятувальникам довелося ліквідувати пожежу, а чоловік був госпіталізований в медичний заклад з опіками обличчя та рук.