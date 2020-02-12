Про це повідомили в прес-службі поліції області.
Близько 16-ї години в середу, 12 лютого, в одному з селищ Харківської області собака вирвався з вольєра і напав на 4-річного хлопчика, який залишився без нагляду дорослих.
“Поліціянти попередньо встановили, що вдень жителька приватного будинку збиралася на прогулянку з онуком та залишила його на декілька хвилин без нагляду у дворі. В цей час пес породи ротвейлер вирвався з вольєра та напав на дитину. Бригаді швидкої медичної допомоги, яка прибула на місце, врятувати дитину не вдалося”, — йдеться в повідомленні.
За словами рідних хлопчика, собаку сім’я придбала близько трьох тижнів тому, за цей час агресивної поведінки він не виявляв. Поліція вирішує питання стосовно кваліфікації події в рамках Кримінального Кодексу та з’ясовують обставини трагедії.
- Раніше повідомлялося, що в Кривому Розі (Дніпропетровська область) поліцейський наколов бездомну собаку на вила і жбурнув її в багаття. За це він тепер постане перед судом.