У Харківській області пес породи ротвейлер до смерті загриз 4-річного хлопчика, якого залишили без нагляду дорослих.

Про це повідомили в прес-службі поліції області.

Близько 16-ї години в середу, 12 лютого, в одному з селищ Харківської області собака вирвався з вольєра і напав на 4-річного хлопчика, який залишився без нагляду дорослих.

“Поліціянти попередньо встановили, що вдень жителька приватного будинку збиралася на прогулянку з онуком та залишила його на декілька хвилин без нагляду у дворі. В цей час пес породи ротвейлер вирвався з вольєра та напав на дитину. Бригаді швидкої медичної допомоги, яка прибула на місце, врятувати дитину не вдалося”, — йдеться в повідомленні.

За словами рідних хлопчика, собаку сім’я придбала близько трьох тижнів тому, за цей час агресивної поведінки він не виявляв. Поліція вирішує питання стосовно кваліфікації події в рамках Кримінального Кодексу та з’ясовують обставини трагедії.