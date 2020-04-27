Про це повідомили в прес-службі поліції Харківської області.

У неділю, 26 квітня, в главку поінформували, що в селі Соснівка в Харківській області пропала 6-річна Мілена Шевельова. Повідомлялася, що дівчинка вийшла з дому близько 18 години вечора та після додому не поверталася.

Також поліцейські опублікували фото зниклої дитини:

До пошуків дівчинки було залучено близько півтисячі людей. Серед них — поліцейські, військовослужбовці, рятувальники, волонтери, представники громадськості та місцевої влади.

За майже добу пошуків дівчинку знайшли мертвою.

“Дівчинку, яку майже добу розшукували в Харківській області, знайшли мертвою. За попередніми даними, дитина померла від переохолодження. Її тіло пошуковці виявили на краю поля в 8 кілометрах від села Соснівка Золочівського району”, —повідомили в прес-службі.