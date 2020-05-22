Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Контррозвідці вдалося встановити, що житель окупованого Донецька входить в танковий екіпаж бойовиків терористичної організації. При цьому він нелегально потрапив в Харківську область для того, щоб зустрітися зі своїми родичами.

“Контррозвідка СБУ зафіксувала факт перебування бойовика на підконтрольній українській владі території і затримала його під час повернення в незаконне збройне формування через кордон з РФ”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що під час огляду особистих речей бойовика співробітники СБУ вилучили так званий військовий квиток “міністерства оборони ДНР”, де було відзначено “проходження служби”.

Крім того, правоохоронці також виявили у бойовика посвідчення “громадського руху Донецької республіки”, а в його телефоні і ноутбуці знайшли фотографії, які доводять злочинну діяльність.

В даний момент бойовику обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.