Використовуючи фейкові акаунти в соцмережах, окупанти намагаються деморалізувати українців та поширювати панічні настрої щодо ситуації у війні з Росією.

Про це повідомляють Генеральний штаб ЗСУ та Міністерство оборони України на своїх сторінках у Facebook.

Зазначається, що мережі ботів ворога наростили активність у соціальних мережах та поширюють повідомлення на кшталт “Все пропало!”, “Допоможіть *підставте назву міста залежно від оперативної ситуації*!”, “Нас покинули/зрадили!” тощо.

Ознакою подібних акаунтів є підкреслено “патріотичне” оформлення: синьо-жовті кольори, прапор України на зображеннях профілів при відсутності будь-якої особистої інформації про власника акаунту. Крім того, більшість таких акаунтів є створеними порівняно недавно.

У відомствах закликають довіряти лише перевіреній інформації та офіційним джерелам, наприклад, сторінкам органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які є верифікованими відповідною соцмережею (мають позначку ✔️ у крузі синього кольору біля назви).

Раніше Служба безпеки України повідомляла про поширення ворогом фейкових повідомлень на кшталт “керівництво України залишило країну або підписало договір про капітуляцію; населення захоплених міст зустрічає російських окупантів як “визволителів”; розмови та месенджери громадян прослуховуються українськими спецслужбами за правилами “воєнного часу”” тощо.

Нагадаємо, що днями в Херсоні окупанти намагались створити імітацію зустрічі їх “радісними жителями” міста і навіть роздавати “гуманітарну допомогу”. Ці спроби провалились внаслідок загального небажання херсонців в будь-який спосіб співпрацювати з окупантами та кількатисячної демонстрації в місті проти російських окупантів.