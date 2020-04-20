У ніч на понеділок невідомий кинув пляшку з горючою рідиною в будівлю іудейської релігійної громади в Херсоні.

Про це повідомили в прес-службі поліції Херсонської області.

У главку поінформували, що близько третьої години ночі 20 квітня на лінію “102” надійшов дзвінок від жителя Херсона, який розповів, що став свідком того, як невідомий підпалив пляшку з горючою рідиною, кинув її на поріг будівлі іудейської релігійної громади по вул. Театральній та зник. Також херсонець повідомив, що пожежі не сталося, тому рідина не розгорілася.

На місці події поліцейські виявили залишки скляної пляшки з частинками легкозаймистої речовини, вони були направлені на дослідження.

“Інформація про подію зареєстрована в журналі Єдиного обліку. Проводяться слідчо-розшукові заходи по встановленню особи зловмисника, причетного до скоєння правопорушення”, — зазначили в прес-службі.