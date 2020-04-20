Про це повідомили в прес-службі поліції Херсонської області.

У главку поінформували, що близько третьої години ночі 20 квітня на лінію “102” надійшов дзвінок від жителя Херсона, який розповів, що став свідком того, як невідомий підпалив пляшку з горючою рідиною, кинув її на поріг будівлі іудейської релігійної громади по вул. Театральній та зник. Також херсонець повідомив, що пожежі не сталося, тому рідина не розгорілася.

Фото: Поліція Херсонської області / Facebook

На місці події поліцейські виявили залишки скляної пляшки з частинками легкозаймистої речовини, вони були направлені на дослідження.

“Інформація про подію зареєстрована в журналі Єдиного обліку. Проводяться слідчо-розшукові заходи по встановленню особи зловмисника, причетного до скоєння правопорушення”, — зазначили в прес-службі.