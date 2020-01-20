Сьогодні в Херсоні з самого ранку силовики проводять спецоперацію із затримання членів організованого злочинного угруповання (ОЗУ). У центр підігнали бронетранспортери, співробітники поліції блокують в'їзд-виїзд з міста.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора.

В Офісі Генпрокурора розповіли, що члени угруповання здійснювали насильство над людьми, підпалювали чуже майно.

Повідомлено про підозру ватажкові злочинної організації, колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань. Місцеві ЗМІ повідомляють, що це Ігор Павловський – помічник екснардепа від “Блоку Петра Порошенка” Миколи Паламарчука.

“обвинувальний акт щодо вказаної особи вже перебуває на розгляді Приморського районного суду м. Одеси з угодою про визнання його винуватості у заздалегідь не обіцяному приховуванні нападу на Катерину Гандзюк”, – зазначили в прокуратурі.

Також повідомляється про підозру іншим членам злочинної організації.

Крім того, силовики проводять обшуки в рамках кримінального провадження за фактом нападу на чиновницю Гандзюк.

Фото: Офіс Генпрокурора

В Офісі підкреслили, що спецоперація проводиться і в інших населених пунктах області.