У Херсоні правоохоронці розслідують насильницьку смерть кошеняти: згідно з попередніми даними, тварину викинули з вікна, внаслідок чого вона загинула.

Про це поінформували в прес-службі Національної поліції Херсонської області.

“У соціальних мережах херсонські користувачі стали поширювати інформацію про насильницьку загибель кошеняти в Херсоні. Наразі за даним фактом проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.299 Кримінального кодексу України “Жорстоке поводження з тваринами”, – сказано в повідомленні.

Так, ввечері 5 травня в службу “102” зателефонувала 31-річна мешканка Херсона. Жінка повідомила, що з вікна будинку в провулку Козацький викинули кошеня, яке від удару загинуло.

На місце виклику виїхав екіпаж поліції. Поліціянти встановили власників кошеняти. Ним виявився 23-річний чоловік, котрий проживає разом із 19-річною дружиною та малолітньою дитиною.

Чоловік при спілкуванні з поліцейськими стверджував, що “кошеня йшло підвіконням, не втрималося і впало саме на вулицю”. Він нібито намагався його схопити, “але не встиг”.

За письмовою заявою жінки-очевидця поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.299 Кримінального кодексу України “Жорстоке поводження з тваринами”. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

“Наразі з метою неупередженого та всебічного розслідування встановлюються додаткові очевидці події, вивчаються записи встановлених поблизу камер відеоспостереження та проводяться інші слідчі заходи”, – наголошується в повідомленні.

Варто відзначити, що на поширеному в Мережі відеозапису жінка-власниця кошеняти заявляє поліції, що тварина їй “не потрібна”, і “багато котів народжується”, а також що в іншому місці “кожного дня топлять маленьких котів”. При цьому вона не заперечує, що тварину навмисно викинули у вікно.

А очевидці кажуть, що кошеня “гризло речі, і за це його викинули у вікно”.

УВАГА!!! Відео містить сцену жорстокості стосовно тварини (18+).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Светлана Лаврикова (@negr_7775) 7 Май 2020 в 2:07 PDT