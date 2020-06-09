У Херсоні одужали всі 20 пацієнтів, у яких було діагностовано коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської ради.

“Наразі від COVID-19 у Херсоні одужали всі 20 осіб”, – зазначили в управлінні охорони здоров’я міської ради.

За інформацією влади, по області зі 179 хворих вже одужали 172 мешканці.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано 27 тисяч 856 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 394 нові випадки.