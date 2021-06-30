Про це повідомляє місцеве видання “Херсон online”.

На сесії облради 23 квітня, депутати дозволили КНП “Херсонський обласний онкологічний диспансер” укласти договір фінансового лізингу для придбання лінійного прискорювача. Це обладнання застосовується для лікування раку.

Оскільки обладнання дороге — близько $2 млн, для його придбання потрібне проведення тендера через Prozorro. Щоб уникнути цього, депутати вирішили скористатися п. 13 ч. 5 ст. 3 Закону України “Про державні закупівлі”. У цьому пункті зазначається, що його дія не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є послуги фінансових установ з надання кредитів, гарантій, лізингу.

При цьому в самому рішенні сесії зазначена вже навіть марка обладнання – Halcyon.

Журналісти зазначають, що очевидно, це зроблено для того, щоб у разі неочікуваного рішення керівництва онкодиспансеру щодо придбання прискорювача іншої марки, наприклад, Siemens, зробити це було б неможливо. Такі дії є прямим порушенням принципів добросовісної конкуренції, рівності учасників ринку і прозорості відбору закуповуваного устаткування.

Крім того, депутати облради фактично передали лізингодавцеві (а це АТ “Укрексімбанк”) право самостійно, без урахування думки представників регіону, визначати продавця і модель обладнання, яке він потім передає в лізинг.

З огляду на те, що співробітники банку не мають досвіду в радіології, вибрати “найкращу” пропозицію на ринку лінійних прискорювачів вони зможуть лише в тому разі, якщо постачальник відомий заздалегідь. Ще й надто, договір передбачає 10,7% річних у гривнях, які виплатять банку за цю угоду. І це цілком може бути мотивом для того, щоб банк погодився взяти участь у сумнівній схемі.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань оголосило тендер на закупівлю інструментів для паяння м’яким і твердим припоєм (паяльних станцій).

Державне бюро розслідувань (ДБР) підтвердило факт закупівлі паяльних станцій. Зазначену закупівлю начебто оголошено для виконання покладених на Державне бюро розслідувань завдань.