У Херсонській області з пункту резервації втекли 15 українців, які повернулися з тимчасово анексованого Росією Криму.

Про це повідомляє прес-служба поліції в Facebook.

Уточнюється, що 20 людей в’їхали на контрольовану територію України з тимчасово окупованого Криму через пункт в’їзду-виїзду “Каланчак”. Вони були поміщені на обсервацію.

При цьому після медичного обстеження 15 людей відмовилися проходити обсервацію і самовільно покинули територію центру.

Громадяни заявили, що будуть дотримуватися самоізоляції вже у себе вдома. Правоохоронцями були складені адміністративні протоколи за статтею “Порушення правил щодо карантину людей” на 15 осіб. Їм загрожує штраф від 17 тисяч гривень.

Також повідомляється, що більшість людей, які втекли з-під обсервації, є уродженцями Дніпропетровської області та Західної України.