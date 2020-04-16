У Херсонській області вибухнув військовий автомобіль, в кузові якого містилися боєприпаси.

Про це повідомляє прес–служба ДБР.

Уточнюється, що загоряння військового автомобіля “КрАЗ” сталося біля 12-ої години під час руху техніки до місця дислокації.

При цьому в кузові вантажівки містилися боєприпаси, після детонації яких стався вибух. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Слідчими ДБР розпочато досудове розслідування за фактом знищення засобів пересування, боєприпасів і зброї з необережності, яке завдало збитків у великих розмірах.