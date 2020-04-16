Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Уточнюється, що загоряння військового автомобіля “КрАЗ” сталося біля  12-ої години під час руху техніки до місця дислокації.

При цьому в кузові вантажівки містилися  боєприпаси, після детонації яких стався вибух. У  результаті інциденту ніхто не постраждав.

Слідчими ДБР розпочато досудове розслідування за фактом знищення засобів пересування, боєприпасів і зброї з необережності, яке завдало збитків у великих розмірах.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

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