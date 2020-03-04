Летіла з Сінгапуру в Лондон 26-річна студентка Джулія Валентин попросила у стюардес парацетамол, так як у неї з-за похмілля сильно боліла голова.

Про це пише видання Business Insider.

Так, дівчина зі своєю подругою Діною Оттерлі відпочивали в Сінгапурі і в ніч перед вильотом вони були на вечірці, де мало їли, але забагато випили.

“Ми пили до 2 години ночі. Мене нудило в готелі, тому що я нічого не їла, а просто занадто багато пила. Ми повинні були бути в аеропорту о 6 годині ранку, тому майже не спали, і я відчувала себе дуже погано”, – розповідає Валентин.

Родом зі Швеції, але в даний час проживає в Південному Лондоні, Джулія Валентин попросила у стюардеси Singapore Airlines парацетамол, щоб полегшити її викликану алкоголем головний біль. Але замість цього бортпровідниці запідозрили у дівчини коронавірус.

Незважаючи на запевнення членів екіпажу в тому, що у неї і її подруги просто сильне похмілля, всіх пасажирів рейсу пересадили на відстані одного ряду від них, а від Джулії зажадали одягнути маску.

Їй міряли температуру кожні 30 хвилин. Виявилося, що у дівчини, на її здивування, був жар – 40 градусів. Пізніше доктор сказав їй, що це могла бути реакція на татуювання, яку вона зробила за два дні до закінчення відпустки.

“Ми відчували себе в літаку як в серіалі” Ходячі мерці “, – сказала студентка.