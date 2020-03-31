Про це повідомляє місцеве видання УНАС.NEWS.
Уточнюється, що два місцевих жителя кілька днів возили труну з написом “Задумайся” на вантажному автомобілі.
Водночас активісти закликали через гучномовець дотримуватися правил карантину.
Повідомляється, що акцію довелося перервати через напад на машину, в результаті якого було розбите лобове скло, поламана сама труну і вкрадена звукова апаратура.
На думку активістів, акція з труною повинна була “розбурхати” жителів. Раніше вони розклеювали в місті флаєра з застереженнями.
“Потрібно було виїжджати раніше. Один день – не в рублях, а в життях – тисяча. Я говорю про приклад Італії. Мені боляче – Італія, я там працював і знаю”, – розповів один з активістів.
При цьому за такі поїздки небайдужі були кілька разів оштрафовані поліцією за порушення правил дорожнього руху.
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