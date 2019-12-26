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У Хмельницькій області співробітник СБУ на смерть збив двох пішоходів

Оперуповноважений Управління СБУ в Хмельницькій області скоїв наїзд на двох пішоходів, в результаті чого вони загинули.

Четвер, 26 грудня 2019, 18:59

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Відзначається, що правоохоронець знаходився за кермом службового автомобіля Daewoo Lanos і перевищив дозволену швидкість.

“Потерпілі, які переходили дорогу в невстановленому місці, від отриманих травм загинули на місці події”, – повідомили з ДБР.

Фото: ДБР

Слідчі відкрили провадження у ч.2 ст. 286 КК (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Теги: ДТП, СБУ

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