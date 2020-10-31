На Алеї слави у Голлівуді черговий раз розбили зірку президента США Дональда Трампа. З моменту останнього пошкодження не минуло й місяця.

Про це повідомляє видання TMZ.

Вандалом виявився американець Джеймс Отіс. Чоловік розбив символ киркою та самостійно розповів про це поліцейським.

Порушника звинуватили у вандалізмі. Зазначимо, що Джеймс Отіс неодноразово розбивав зірку Трампа на Алеї слави. Востаннє він це робив на початку жовтня.

У 2017 році Отіса звинуватили у вандалізмі за пошкодження зірки Трампа. Тоді чоловік був засуджений до трьох років ув’язнення умовно, громадських робіт і штрафу в розмірі 4,4 тисячі доларів.

До слова, зірку Дональда Трампа регулярно пошкоджують, але кожного разу відновлюють.