Про це повідомляє видання TMZ.

Вандалом виявився американець Джеймс Отіс. Чоловік розбив символ киркою та самостійно розповів про це поліцейським. 

Порушника звинуватили у вандалізмі. Зазначимо, що Джеймс Отіс неодноразово розбивав зірку Трампа на Алеї слави. Востаннє він це робив на початку жовтня.

У 2017 році Отіса звинуватили у вандалізмі за пошкодження зірки Трампа. Тоді чоловік був засуджений до трьох років ув’язнення умовно, громадських робіт і штрафу в розмірі 4,4 тисячі доларів.

До слова, зірку Дональда Трампа регулярно пошкоджують, але кожного разу відновлюють.

  • У Берліні філія Музею воскових фігур мадам Тюссо напередодні президентських виборів у США помістила фігуру чинного американського лідера Дональда Трампа до сміттєвого бака.