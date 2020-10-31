Про це повідомляє видання TMZ.
Вандалом виявився американець Джеймс Отіс. Чоловік розбив символ киркою та самостійно розповів про це поліцейським.
Порушника звинуватили у вандалізмі. Зазначимо, що Джеймс Отіс неодноразово розбивав зірку Трампа на Алеї слави. Востаннє він це робив на початку жовтня.
У 2017 році Отіса звинуватили у вандалізмі за пошкодження зірки Трампа. Тоді чоловік був засуджений до трьох років ув’язнення умовно, громадських робіт і штрафу в розмірі 4,4 тисячі доларів.
До слова, зірку Дональда Трампа регулярно пошкоджують, але кожного разу відновлюють.
- У Берліні філія Музею воскових фігур мадам Тюссо напередодні президентських виборів у США помістила фігуру чинного американського лідера Дональда Трампа до сміттєвого бака.