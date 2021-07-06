Про це повідомляє видання South China Morning Post.
Зазначається, що серед арештованих — шкільний вчитель, безробітний, працівник одного з вишів міста, а також шестеро старшокласників (четверо хлопців і двоє дівчат) віком 15-18 років.
Усіх затриманих поліція пов’язує з групою, що відстоює незалежність Гонконгу.
Арешти відбулися 5 липня. Слідчі провели серію обшуків, у рамках яких нібито виявили лабораторію з виготовлення вибухівки. Вона розташовувалася у хостелі. Заарештовано також рахунок із 600 тисячами гонконзьких доларів, з якого, за версією слідства, фінансувалася терористична діяльність.
За даними видання, затриманих підозрюють у підготовці теракту. Згідно з так званим законом про національну безпеку, ухваленим улітку 2020 року, їм загрожує довічне позбавлення волі.
Додамо, що закон про нацбезпеку Гонконгу передбачає суворе покарання за заклики до незалежності території й критичні висловлювання щодо влади материкового Китаю. Його ухвалили на тлі масових протестів на підтримку незалежності Гонконгу, які тривали з 2019 року.
Після ухвалення цього закону протести фактично припинилися.
Проти ухвалення цього закону виступили ЄС, Канада, США, Австралія та Японія. Проте Китай розцінює це як втручання у внутрішні справи.
- Раніше повідомлялося, що месенджер Telegram відхилятиме запити від судів Гонконгу через дію закону про національну безпеку (про тероризм).