У вівторок, 6 липня, поліція Гонконгу оголосила про арешт дев’ятьох осіб, зокрема шістьох школярів. Їх підозрюють у підготовці теракту.

Про це повідомляє видання South China Morning Post.

Зазначається, що серед арештованих — шкільний вчитель, безробітний, працівник одного з вишів міста, а також шестеро старшокласників (четверо хлопців і двоє дівчат) віком 15-18 років.

Усіх затриманих поліція пов’язує з групою, що відстоює незалежність Гонконгу.

Арешти відбулися 5 липня. Слідчі провели серію обшуків, у рамках яких нібито виявили лабораторію з виготовлення вибухівки. Вона розташовувалася у хостелі. Заарештовано також рахунок із 600 тисячами гонконзьких доларів, з якого, за версією слідства, фінансувалася терористична діяльність.

За даними видання, затриманих підозрюють у підготовці теракту. Згідно з так званим законом про національну безпеку, ухваленим улітку 2020 року, їм загрожує довічне позбавлення волі.

Додамо, що закон про нацбезпеку Гонконгу передбачає суворе покарання за заклики до незалежності території й критичні висловлювання щодо влади материкового Китаю. Його ухвалили на тлі масових протестів на підтримку незалежності Гонконгу, які тривали з 2019 року.

Після ухвалення цього закону протести фактично припинилися.

Проти ухвалення цього закону виступили ЄС, Канада, США, Австралія та Японія. Проте Китай розцінює це як втручання у внутрішні справи.