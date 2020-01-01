Про це передає телеканал CNN.
Поки в музеї зібрали сувеніри, пов’язані з 25 історіями новорічного похмілля. Однак організатори запевнили, що незабаром покажуть, наскільки алкоголь може бути небезпечний не тільки на новорічні свята.
Також відвідувачам пропонують скуштувати ракію, місцевий бренді, а також пограти в дартс зі спеціальними окулярами на носі, що імітують ефект сп’яніння.
“Музей розповідає про деякі ночі між моментом, коли ви виходите з клубу, і моментом, коли прокидаєтеся”, – пояснив один із засновників музею 24-річний Ріно Дубоковіч.
Фото: Museum of Hangovers
Він зазначив, що серед експонатів виявилися дивні речі, з якими прокидалися п’яні люди.
Відкрити музей Дубоковіча і його подругу Роберту Мікеліч спонукала історія одного з їхніх друзів, який прокинувся після вечірки з велосипедною педаллю в кишені, не знаючи, як вона туди потрапила. Дубоковіч і Мікеліч зібрали в музей історії похмілля своїх друзів.
Засновники музею відзначають, що музей створили не для того, щоб прославляти п’яні вечірки, а навпаки, щоб показати до чого може довести алкоголь.
- Компанія Google присвятила дудл музею Прадо в Мадриді. 19 листопада галерея відсвяткувала 200-річний ювілей.