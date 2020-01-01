У столиці Хорватії Загребі відкрили перший музей, присвячений похміллю. У ньому зібрали історії похмілля і предмети, які нагадують п'яні вечірки.

Про це передає телеканал CNN.

Поки в музеї зібрали сувеніри, пов’язані з 25 історіями новорічного похмілля. Однак організатори запевнили, що незабаром покажуть, наскільки алкоголь може бути небезпечний не тільки на новорічні свята.

Також відвідувачам пропонують скуштувати ракію, місцевий бренді, а також пограти в дартс зі спеціальними окулярами на носі, що імітують ефект сп’яніння.

“Музей розповідає про деякі ночі між моментом, коли ви виходите з клубу, і моментом, коли прокидаєтеся”, – пояснив один із засновників музею 24-річний Ріно Дубоковіч.

Фото: Museum of Hangovers

Він зазначив, що серед експонатів виявилися дивні речі, з якими прокидалися п’яні люди.

Відкрити музей Дубоковіча і його подругу Роберту Мікеліч спонукала історія одного з їхніх друзів, який прокинувся після вечірки з велосипедною педаллю в кишені, не знаючи, як вона туди потрапила. Дубоковіч і Мікеліч зібрали в музей історії похмілля своїх друзів.

Засновники музею відзначають, що музей створили не для того, щоб прославляти п’яні вечірки, а навпаки, щоб показати до чого може довести алкоголь.