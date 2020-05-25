Про це повідомляє хорватське видання Croatia Week.

Уточнюється, що протягом минулих вихідних в Хорватії було відкрито 65 кемпінгів і 133 готелі.

При цьому Національна рада з туризму починає цільові рекламні кампанії для того, щоб привабити відпочивальників на курорти. Прогнозується, що протягом червня в країні відкриються всі готелі

“Хороша епідеміологічна ситуація є основою для досягнення результатів в цьому році, і ми є одними з кращих в Європі в цьому плані. Ми повинні максимально використовувати це”, – заявив директор Хорватської асоціації туризму.

Відзначається, що хорватська влада розробляює рішення, які дозволять спростити в’їзд туристів в країну.

Уточнюється, що протягом останніх двох тижнів в Хорватії було зафіксовано не більше 10 нових випадків коронавірусу за добу. В цілому ж за час пандемії в країні зафіксовано 2 244 підтверджених випадків зараження коронавірусом. При цьому на даний момент більшість хворих вже одужали.