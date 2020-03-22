У Хорватії, в неділю, 22 березня, рано вранці стався землетрус. У Загребі зруйновані будівлі, до усунення наслідків задіяні десятки військових.

Про це повідомляє хорватський телеканал HRT Vijesti.

У неділю, близько 6 ранку в Хорватії зафіксовано сильний землетрус потужністю 5,3 бала за шкалою Ріхтера. У центрі Загреба завалені фасади будівель. Міська влада зазначає, що землетрус найбільше торкнувся старої частини міста.

U potresu koji je jutros zatresao Zagreb oštećen je južni toranj zagrebačke katedrale, a teško je oštećena i Bazilika Srca Isusova u Palmotićevoj https://bit.ly/39eIy2d Posted by HRT Vijesti on Sunday, March 22, 2020

До усунення наслідків залучили 70 військовослужбовців хорватської армії.

“Вони – діюьб, я віддав наказ підняти хорватську армію. Ми готові допомогти Загребу. Наше завдання, як частини системи внутрішньої безпеки, – допомагати нашим громадянам, коли це найбільш необхідно”, – сказав міністр оборони Хорватії Дамір Крстічевіч.

В результаті землетрусу постраждав хлопець 15-ти років, який отримав пошкодження.

Відзначається, що поштовхи відчувалися і в сусідніх Боснії і Герцеговини та Словенії.