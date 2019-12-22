Сьогодні в Хорватії проходить перший тур президентських виборів.

Про це повідомляє агентство Euronews.

Близько 3,8 мільйона виборців мають право проголосувати за одного з 11 кандидатів.

Чинний консерватор Колінда Грабар-Кітарович балотується на другий термін, але їй кидають виклик колишній лівий прем’єр-міністр Зоран Мілановіч і правий співак Мирослав Шкоро.

Хоча в Хорватії президентський пост в значній мірі церемоніалом – глава держави формально командує армією і представляє країну на міжнародному рівні.

За даними останнього соціологічного опитування, опублікованого хорватським державним мовником HRT, за Грабар-Кітарович намір проголосувати понад 28,3% респондентів, за Мілановіч – 26,6%, а за Шкоро – 20,7%.