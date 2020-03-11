У храмах Києва скасували масові богослужіння

У Києві в рамках введеного карантину не будуть проводити масові богослужіння, а також заходи в театрах і музеях.

Про це йдеться в Протоколі засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Зокрема, Департаменту культури і Головному управлінню Господпотребслужби доручили підготувати відповідні звернення.

“… підготувати звернення до глав релігійних установ міста Києва щодо припинення проведення масових богослужінь і попередження поширення нової коронавірусної інфекції (COVID-19) на території міста Києва та встановлення вхідного санітарного контролю; підготувати звернення до керівників театрів, кінотеатрів, музеїв щодо припинення культурно -масових заходів у зв’язку із запобіганням поширенню нової коронавірусної інфекції (COVID-19) на території міста Києва до 31.03.2020”, – йдеться в тексті документу.

Як повідомлялося раніше, з 12 березня, в столиці буде введено карантин. Зокрема, обмежений навчальний процес і проведення масових заходів.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі.