У храмах Києва скасували масові богослужіння

Про це йдеться в Протоколі засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.
Зокрема, Департаменту культури і Головному управлінню Господпотребслужби доручили підготувати відповідні звернення.
“… підготувати звернення до глав релігійних установ міста Києва щодо припинення проведення масових богослужінь і попередження поширення нової коронавірусної інфекції (COVID-19) на території міста Києва та встановлення вхідного санітарного контролю; підготувати звернення до керівників театрів, кінотеатрів, музеїв щодо припинення культурно -масових заходів у зв’язку із запобіганням поширенню нової коронавірусної інфекції (COVID-19) на території міста Києва до 31.03.2020”, – йдеться в тексті документу.
Як повідомлялося раніше, з 12 березня, в столиці буде введено карантин. Зокрема, обмежений навчальний процес і проведення масових заходів.
11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі.
Останній раз ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
В Україні підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.
Уряд України створив веб-портал з усією актуальною інформацією про коронавірус COVID-19.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Так, в Україні прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.