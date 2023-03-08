Сьогодні, 8 березня, у Тбілісі продовжують тривати протести на тлі законопроєкту про "іноагентів", зокрема біля будівлі парламенту лунає гімн України.

Відповідне відео опублікував грузинський політолог Гела Васадзе у Facebook.

“А на Руставелі звучить гімн України. Віримо в ЗСУ і слава Україні!”, – написав Васадзе.

А також додав, що грузинський народ прийшов на проспект Руставелі з масками та пляшками води, тобто готовим до розгону. Проте Гела Васадзе зазначив, що жодного розгону сьогодні не буде.

“Не буде не тому, що сьогодні людей буде більше, набагато більше. Не буде тому, що сьогодні вони вже не наважаться ні на які провокації”, – написав грузинський політичний оглядач.

Зауважимо, що сьогодні Міністерство закордонних справ України висловило солідарність із грузинським народом у його прагненні продовжити розбудову європейського майбутнього Грузії.

“Міністерство закордонних справ України уважно слідкує за подіями в Тбілісі. Як держава, яка прагне здобути членство в Європейському Союзі, Грузія має неухильно гарантувати громадянам їхні основоположні права та свободи, зокрема право на мирний протест”, – зазначили у відомстві.

Відтак додали, що взяли до уваги намір президентки Грузії Саломе Зурабішвілі ветувати закон про так званих “іноземних агентів”, який підважує діяльність громадянського суспільства.

“Поділяємо позицію ЄС про те, що проєкт закону в його нинішній редакції суперечить європейським цінностям та стандартам. Висловлюємо солідарність із грузинським народом в його прагненні продовжити розбудову європейського майбутнього Грузії”, – наголоси у МЗС України.

Нагадаємо, що 7 березня парламент Грузії у прискореному режимі затвердив у першому читанні законопроєкт про “іноагентів”. У відповідь на це розпочалась акція протесту, біля будівлі відбулися сутички між поліцією та учасниками. Протистояння почалося після того, як лідери закликали учасників акції переміститися до всіх трьох входів будівлі парламенту.

Учасники акції скандували: “росіяни”, “раби”. Журналісти повідомляють, що проти учасників акції, ймовірно, застосували перцевий спрей.

Тоді почали з’являтися повідомлення, що почнеться розгін акції. Спецпризначенці перекрили усі підступи до законодавчого органу. Протест відбувався на проспекті Руставелі.

Згодом проти учасників спецпризначенці застосували водомет. МВС звуковим сигналом попереджав учасників акції, щоб ті залишили прилеглу територію. Протестувальники не розходяться.

Своєю чергою, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до нації. Вона підтримала учасників демонстрації, котрі протестують під стінами парламенту, та закликала відмовитися від ухвалення закону про “іноагентів”.

Глава держави пообіцяла накласти вето. Президентка наголосила, що майбутнє Грузії в Європі, а всі, хто віддаляє країну від цього – порушують Конституцію.

Раніше Зурабішвілі також запропонувала заборонити в країні “антиконституційні партії”. Так, згідно зі статтею 78 Конституції Грузії, конституційні органи в межах своїх повноважень повинні “вжити всіх заходів для забезпечення повної інтеграції Грузії до Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору”.