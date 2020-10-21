Про це повідомляє Первый канал Грузії.
За попередніми даними, нападник один. Співробітник банку встиг натиснути кнопку тривоги.
Один із заручників зумів зв’язатися з журналістами та повідомити, що відбувається у будівлі. Також заручник озвучив вимогу терориста.
“У будівлі 19 осіб, в одній кімнаті озброєний до зубів нападник, з автоматом, пістолетом, гранатою, яку він постійно тримає в руці, тому будь-яке насильницьке розв’язання ситуації виключено”, – сказав він.
Також заручник додав, що нападник вимагає 500 тисяч доларів.
За даними порталу Грузія Онлайн, п’ятеро заручників залишили будівлю за допомогою пожежного крана.
Місце події оточено поліцією. Міністерство внутрішніх справ Грузії ситуацію не коментує.
- 20 жовтня у Данії винахідник Петер Мадсен, засуджений за вбивство шведської журналістки, втік із в’язниці та взяв у заручники жінку. Повідомляється, що Мадсен взяв у заручники психолога, яка працює у в’язниці. Як саме злочинцеві вдалося реалізувати план втечі, не повідомляється. Мадсен був озброєний предметом, схожим на пістолет.