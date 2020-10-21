У середу, 21 жовтня, у грузинському Зугдіді озброєний чоловік скоїв напад на одну із філій "Банку Грузії". Злочинець захопив у заручники 19 осіб, серед яких випадкові клієнти та працівники банку.

Про це повідомляє Первый канал Грузії.

За попередніми даними, нападник один. Співробітник банку встиг натиснути кнопку тривоги.

Один із заручників зумів зв’язатися з журналістами та повідомити, що відбувається у будівлі. Також заручник озвучив вимогу терориста.

“У будівлі 19 осіб, в одній кімнаті озброєний до зубів нападник, з автоматом, пістолетом, гранатою, яку він постійно тримає в руці, тому будь-яке насильницьке розв’язання ситуації виключено”, – сказав він.

Також заручник додав, що нападник вимагає 500 тисяч доларів.

За даними порталу Грузія Онлайн, п’ятеро заручників залишили будівлю за допомогою пожежного крана.

Місце події оточено поліцією. Міністерство внутрішніх справ Грузії ситуацію не коментує.