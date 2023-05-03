Про це повідомило російське News.ru.
Інцидент трапився в Ялті. До підлітка підійшла жінка з камерою та запитала, чи побоюється він український контрнаступ. Хлопець, не зупинившись, відповів, що підтримує Україну.
В Ялті окупанти затримали, оштрафували та примусили вибачитись хлопця, який заявив, що підтримує Україну. pic.twitter.com/7mKCHjiAB7
— Букви (@Bykvu) May 3, 2023
Пізніше УМВС Криму опублікувало відеозапис із вибаченнями школяра.
“Я зрозумів свою дурість. Насамперед вибачаюсь перед громадянами Російської Федерації, перед Росією та перед президентом Російської Федерації”, — заявив молодий чоловік у кадрі.
Зазначимо, що в Росії раніше схвалили закон про позбавлення набутого громадянства Росії за дискредитацію ЗС РФ та за дії, що загрожують нацбезпеці.
- Колаборант та призначений російськими окупантами так званим “головою Криму” Сергій Аксьонов пропонує позбавляти громадянства людей, які не встають, коли звучить російській гімн, наголошуючи на важливості відродження “СМЕРШу”.
- Росія докладає особливих зусиль для укріплення північного кордону тимчасово окупованого Криму, що підкреслює глибоку стурбованість російських лідерів тим, що Україна зможе досягти великого прориву.