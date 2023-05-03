У тимчасово окупованому Криму підлітка оштрафували на 40 тисяч рублів через фразу "Ми за Україну". Учня 11 класу затримали та звинуватили у дискредитації ЗС РФ.

Про це повідомило російське News.ru.

Інцидент трапився в Ялті. До підлітка підійшла жінка з камерою та запитала, чи побоюється він український контрнаступ. Хлопець, не зупинившись, відповів, що підтримує Україну.

В Ялті окупанти затримали, оштрафували та примусили вибачитись хлопця, який заявив, що підтримує Україну. pic.twitter.com/7mKCHjiAB7 — Букви (@Bykvu) May 3, 2023

Пізніше УМВС Криму опублікувало відеозапис із вибаченнями школяра.

“Я зрозумів свою дурість. Насамперед вибачаюсь перед громадянами Російської Федерації, перед Росією та перед президентом Російської Федерації”, — заявив молодий чоловік у кадрі.

Зазначимо, що в Росії раніше схвалили закон про позбавлення набутого громадянства Росії за дискредитацію ЗС РФ та за дії, що загрожують нацбезпеці.