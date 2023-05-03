Про це повідомило російське News.ru.

Інцидент трапився в Ялті. До підлітка підійшла жінка з камерою та запитала, чи побоюється він український контрнаступ. Хлопець, не зупинившись, відповів, що підтримує Україну.

Пізніше УМВС Криму опублікувало відеозапис із вибаченнями школяра.

“Я зрозумів свою дурість. Насамперед вибачаюсь перед громадянами Російської Федерації, перед Росією та перед президентом Російської Федерації”, — заявив молодий чоловік у кадрі.

Зазначимо, що в Росії раніше схвалили закон про позбавлення набутого громадянства Росії за дискредитацію ЗС РФ та за дії, що загрожують нацбезпеці.