Про це повідомляє Melonbooks.

Автор манги під псевдонімом Matsuda Heavy Industries має за плечима 21 роботу на військові теми. Реліз японського коміксу присвячений українській легенді заплановано на 5 травня поточного року. Манга коштуватиме 785 японських єн, що становить приблизно 185 гривень.

“Це манга, в якій будуть російські ВПС. Зенітні ракети, що раптово атакують, “Стінгери” і… чи зможуть ВПС РФ за 48 годин захопити повітря над Києвом?”, – зазначив автор.