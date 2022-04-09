Про це повідомляє Melonbooks.
Автор манги під псевдонімом Matsuda Heavy Industries має за плечима 21 роботу на військові теми. Реліз японського коміксу присвячений українській легенді заплановано на 5 травня поточного року. Манга коштуватиме 785 японських єн, що становить приблизно 185 гривень.
“Це манга, в якій будуть російські ВПС. Зенітні ракети, що раптово атакують, “Стінгери” і… чи зможуть ВПС РФ за 48 годин захопити повітря над Києвом?”, – зазначив автор.
コミティア140新刊「キエフの幽霊」です。ひたすらロシア空軍がやっつけられるだけの漫画になります。突然襲いかかる対空ミサイル、スティンガーの槍衾、そして…ッはたしてロシア空軍は48時間でキエフ上空の制空権を奪取できるのか！ pic.twitter.com/rDL4PvElUE
— 松田重工 コミティアN01a (@matsudaHI) April 6, 2022
- Нагадаємо, Елен Дедженерес, ведуча найпопулярнішого ток-шоу у США The Ellen DeGeneres Show, закликала світових лідерів підтримати українських біженців.
- Переможці “Євробачення-2021” італійський рок-гурт Måneskin випустили ролик та закликали жертвувати на допомогу українським біженцям.