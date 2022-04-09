В Японії на 140-му з'їзді мангак-аніматорів Commitia анонсували мангу про Привида Києва - українського пілота, який здобув 6 повітряних перемог над столицею протягом перших 30 годин вторгнення РФ.

Про це повідомляє Melonbooks.

Автор манги під псевдонімом Matsuda Heavy Industries має за плечима 21 роботу на військові теми. Реліз японського коміксу присвячений українській легенді заплановано на 5 травня поточного року. Манга коштуватиме 785 японських єн, що становить приблизно 185 гривень.

“Це манга, в якій будуть російські ВПС. Зенітні ракети, що раптово атакують, “Стінгери” і… чи зможуть ВПС РФ за 48 годин захопити повітря над Києвом?”, – зазначив автор.