Про це повідомляє японська компанія суспільного телерадіомовлення NHK із посиланням на пожежну службу.

Про загрозу цунамі з боку Тихого океану попередили ще 108 667 домогосподарств. Серед префектур повідомлення отримали Аоморі, Івате, Міягі, Тіба, Токусіма, Коті, Міядзакі та Кагосіма. В Івате вночі 16 січня зафіксували хвилі заввишки 1,1 метра, у Кагосімі — до 1,2 метра.

За попередніми даними, постраждали до 30 пришвартованих суден, їхня кількість встановлюється. Більшість з них належать рибакам.

Через можливий удар стихії в Японії скасували 27 внутрішніх авіарейсів. Очікується, що хвилі можуть досягнути до трьох метрів. Також виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай супроводжувалося ударними хвилями.

