В Японії обрали ієрогліф 2022 року зі значенням "війна" або "битва". Токіо вважає, що символ найкраще символізує рік, що минає.

Про це повідомило NHK.

Результати оголосила асоціація підтримки ієрогліфічного письма, штаб-квартира якої знаходиться в Кіото. Вони ухвалили рішення за підсумками свого щорічного голосування методом каліграфічного ритуалу в розташованому в цьому місті буддійському храмі Кійомідзу.

Головний священнослужитель Морі Сейхан зобразив ієрогліф “сен”, який означає “війна”. Його представили на великому аркуші японського паперу “васі”.