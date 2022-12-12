Про це повідомило NHK.
Результати оголосила асоціація підтримки ієрогліфічного письма, штаб-квартира якої знаходиться в Кіото. Вони ухвалили рішення за підсумками свого щорічного голосування методом каліграфічного ритуалу в розташованому в цьому місті буддійському храмі Кійомідзу.
Головний священнослужитель Морі Сейхан зобразив ієрогліф “сен”, який означає “війна”. Його представили на великому аркуші японського паперу “васі”.
Представники асоціації пояснили, що популярність ієрогліфа обумовлена вторгненням Росії до України. Водночас населення Японії бореться з впливом зростання цін та інфляцією національної валюти.
Ще зазначено, що третьою причиною стали спортивні змагання. Зокрема перемога японської збірної з футболу над командами Німеччини та Іспанії на Чемпіонаті світу ФІФА в Катарі.
- Вперше Оксофордський словник англійської мови обрав слово року шляхом голосування. У 2022 році ним став вираз “режим гобліна” (goblin mode).
- За версією американського словника Merriam-Webster (Вебстера), головним словом 2022 року став “газлайтинг”.
- Автори словника англійської мови Collins Dictionary назвали “пермакризу” (permacrisis) головним словом 2022 року.