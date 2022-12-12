Про це повідомило NHK.

Результати оголосила асоціація підтримки ієрогліфічного письма, штаб-квартира якої знаходиться в Кіото. Вони ухвалили рішення за підсумками свого щорічного голосування методом каліграфічного ритуалу в розташованому в цьому місті буддійському храмі Кійомідзу.

Головний священнослужитель Морі Сейхан зобразив ієрогліф “сен”, який означає “війна”. Його представили на великому аркуші японського паперу “васі”.

Фото: NHK

Представники асоціації пояснили, що популярність ієрогліфа обумовлена вторгненням Росії до України. Водночас населення Японії бореться з впливом зростання цін та інфляцією національної валюти.

Ще зазначено, що третьою причиною стали спортивні змагання. Зокрема перемога японської збірної з футболу над командами Німеччини та Іспанії на Чемпіонаті світу ФІФА в Катарі.