Джерело: NHK.
У центральних урядових установах Японії вже давно існує проблема з перевтомою. Це робить роботу державних службовців непопулярною на тлі нестачі робочої сили.
Міністр провів зустрічі з групою молодих держслужбовців. Вони його поінформували про використання генеративного ШІ для складання протоколів зустрічей і перекладу документів японською та іншими мовами.
За словами Таро Коно, зробити такий крок можливо. У такому випадку штучний інтелект зможе взяти на себе деякі завдання, які виконують чиновники. Це своєю чергою допоможе зробити їхні робочі місця більш привабливими.
Урядовець додав, що для покращення умов праці в державних установах важливо скоротити завдання, які знижують продуктивність. Коно наголосив, що з нетерпінням чекає результатів реформаторських зусиль.
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