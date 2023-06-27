Джерело: NHK.

У центральних урядових установах Японії вже давно існує проблема з перевтомою. Це робить роботу державних службовців непопулярною на тлі нестачі робочої сили.

Міністр провів зустрічі з групою молодих держслужбовців. Вони його поінформували про використання генеративного ШІ для складання протоколів зустрічей і перекладу документів японською та іншими мовами.

За словами Таро Коно, зробити такий крок можливо. У такому випадку штучний інтелект зможе взяти на себе деякі завдання, які виконують чиновники. Це своєю чергою допоможе зробити їхні робочі місця більш привабливими.