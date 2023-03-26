Випускник Кіотського університету одягнувся на церемонію як президент Зеленський. Прийшовши на випуск у такому вигляді він висловив свою солідарність з українським народом.

Про це студент розповів на своїй сторінці Twitter.

“Ми пам’ятаємо про вас. На жаль, я не можу підтримати вас інакше, ніж скромним донатом, але колись я ступлю на вашу землю, щоб допомогти вашому відновленню”, – написав він.

Згідно з японською традицією випускники можуть приходити на церемонію вручення дипломів у будь-якому вбранні. Дозволено копіювати будь-якого персонажа або історичну постать.

У Twitter професор університету Джеффрі Дж. Холл додав, що студент три місяці відрощував бороду, аби перевтілитися, як він каже, в найсміливішу людину.

Також випускник взяв з собою плакат на підтримку України, де були цитати з промови Володимира Зеленського в Конгресі.