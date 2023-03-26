Про це студент розповів на своїй сторінці Twitter.
“Ми пам’ятаємо про вас. На жаль, я не можу підтримати вас інакше, ніж скромним донатом, але колись я ступлю на вашу землю, щоб допомогти вашому відновленню”, – написав він.
Згідно з японською традицією випускники можуть приходити на церемонію вручення дипломів у будь-якому вбранні. Дозволено копіювати будь-якого персонажа або історичну постать.
У Twitter професор університету Джеффрі Дж. Холл додав, що студент три місяці відрощував бороду, аби перевтілитися, як він каже, в найсміливішу людину.
Також випускник взяв з собою плакат на підтримку України, де були цитати з промови Володимира Зеленського в Конгресі.
- Уряд Японії надасть Україні близько 170 мільйонів доларів на проєкти екстреного відновлення, зокрема на відбудову критичної інфраструктури.
- Уряд Японії та Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) забезпечать фермерів Харківської області насінням соняшника та кукурудзи в межах весняної посівної.