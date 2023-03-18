Дослідники з Японії нещодавно виявили новий вид орхідей, її рожево-білі квіти настільки ніжні й тендітні, що ніби їх виткали зі скла. Виявилося, що весь цей час орхідея була зовсім поруч, ставши звичною частиною екосистеми міст, а її помітили лише зараз. Відкриті орхідеї належать до виду Spiranthes.

Про це інформує CNN.

Нещодавно описана квітка є сусідом популяцій споріднених видів орхідей, поширених у Японії, на які вона дуже схожа. Це відкриття, як наголошують вчені, є важливим нагадуванням про те, що невідомі види часто живуть прямо під нашим носом.

“Неймовірне розмаїття сімейства орхідних, Orchidaceae, справді вражає, і нові відкриття, такі як Spiranthes, підсилюють необхідність вивчення та захисту цих ботанічних перлин”, — сказав CNN в електронному листі Джастін Кондрат, провідний садівник колекції орхідей Смітсонівського саду.

Орхідеї цього роду — Spiranthes — називають “жіночими пасмами” за їхню схожість із хвилястими пасмами волосся. Spiranthes має центральне стебло, навколо якого ростуть висхідні спіралі крихітні дзвоникоподібні квіти, які можуть бути білими, рожевими, фіолетовими або жовтими.

У Євразії, Австралії та Америці, як правило, у помірних або тропічних регіонах, існує близько 50 видів Spiranthes, і згідно з дослідженням, ці квіти відомі в Японії протягом сотень років.

Популяції квіткового новачка були виявлені в префектурі Токіо поблизу острова Хачіджо, що надихнуло вид на назву Spiranthes hachijoensis. До цього відкриття в Японії було знайдено три види орхідей Spiranthes: S. australis, S. sinensis і S. hongkongensis, і вважалося, що тільки S. australis росте на японському материку.

Однак під час опитування на материковій частині Японії понад десять років тому провідний автор дослідження Кендзі Суецугу, професор відділу біорізноманіття, екології та видів Університету Кобе, виявив щось незвичайне: квіти, які вважаються S. australis, але з гладкими стеблами. (S. australis зазвичай має волохаті стебла.)

Безволосі популяції також зацвіли приблизно на місяць раніше, ніж зазвичай S. australis — ще одна ознака того, що це якийсь інший вид.

“Це спонукало нас до подальшого розслідування”, — сказав Суецугу.

З 2012 по 2022 рік він і його колеги шукали безволосі орхідеї та аналізували фізичні особливості рослин, генетику та способи розмноження. Оскільки види Spiranthes часто збігаються географічно і можуть виглядати схожими. “Важливо мати повне розуміння поширення та екології споріднених видів, щоб розрізнити унікальні особливості нового виду”, – сказав він.

Дослідники повідомляють, що кольори квіток S. hachijoensis варіювалися “від фіолетово-рожевого до білого”, а пелюстки мали довжину 3-4 міліметри.

S. hachijoensis мав менші квіти з ширшими основами та прямішими центральними пелюстками, ніж інші види Spiranthes; йому також бракувало структури для самозапилення.

“Ми були в захваті від того, що виявили новий вид Spiranthes”, — сказав Суецугу. “Спірантес — найвідоміша орхідея в Японії, яку плекали століттями”, — сказав він, додавши, що ця квітка згадується в найдавнішій поетичній антології Японії, яка датується 759 роком.

Виявлення нових видів рослин у Японії є незвичною подією, оскільки національна флора широко задокументована та вивчена.

“Це відкриття нових видів, прихованих у звичайних місцях, підкреслює необхідність наполегливих досліджень, навіть у, здавалося б, нічим не примітних місцях!”, – Суетсугу сказав електронною поштою. “Це також підкреслює постійну потребу в таксономічних і генетичних дослідженнях для точної оцінки різноманітності видів”.

Тендітна краса новознайдених “жіночих косичок” є відмінною рисою орхідей, але також і вразливість. У світі відомо близько 28 000 видів орхідей. Однак втрата середовища існування поставила під загрозу багато видів, і навіть популярність квітів не врятує їх, якщо вони не будуть захищені.