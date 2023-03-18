Про це інформує CNN.

Нещодавно описана квітка є сусідом популяцій споріднених видів орхідей, поширених у Японії, на які вона дуже схожа. Це відкриття, як наголошують вчені, є важливим нагадуванням про те, що невідомі види часто живуть прямо під нашим носом.

“Неймовірне розмаїття сімейства орхідних, Orchidaceae, справді вражає, і нові відкриття, такі як Spiranthes, підсилюють необхідність вивчення та захисту цих ботанічних перлин”, — сказав CNN в електронному листі Джастін Кондрат, провідний садівник колекції орхідей Смітсонівського саду. 

Орхідеї цього роду — Spiranthes — називають “жіночими пасмами” за їхню схожість із хвилястими пасмами волосся. Spiranthes має центральне стебло, навколо якого ростуть висхідні спіралі крихітні дзвоникоподібні квіти, які можуть бути білими, рожевими, фіолетовими або жовтими.

У Євразії, Австралії та Америці, як правило, у помірних або тропічних регіонах, існує близько 50 видів Spiranthes, і згідно з дослідженням, ці квіти відомі в Японії протягом сотень років.

Популяції квіткового новачка були виявлені в префектурі Токіо поблизу острова Хачіджо, що надихнуло вид на назву Spiranthes hachijoensis. До цього відкриття в Японії було знайдено три види орхідей Spiranthes: S. australis, S. sinensis і S. hongkongensis, і вважалося, що тільки S. australis росте на японському материку.

Джерело: CNN

Однак під час опитування на материковій частині Японії понад десять років тому провідний автор дослідження Кендзі Суецугу, професор відділу біорізноманіття, екології та видів Університету Кобе, виявив щось незвичайне: квіти, які вважаються S. australis, але з гладкими стеблами. (S. australis зазвичай має волохаті стебла.)

Безволосі популяції також зацвіли приблизно на місяць раніше, ніж зазвичай S. australis — ще одна ознака того, що це якийсь інший вид.

“Це спонукало нас до подальшого розслідування”, — сказав Суецугу.

З 2012 по 2022 рік він і його колеги шукали безволосі орхідеї та аналізували фізичні особливості рослин, генетику та способи розмноження. Оскільки види Spiranthes часто збігаються географічно і можуть виглядати схожими. “Важливо мати повне розуміння поширення та екології споріднених видів, щоб розрізнити унікальні особливості нового виду”, – сказав він.

Дослідники повідомляють, що кольори квіток S. hachijoensis варіювалися “від фіолетово-рожевого до білого”, а пелюстки мали довжину 3-4 міліметри. 

Джерело: CNN

S. hachijoensis мав менші квіти з ширшими основами та прямішими центральними пелюстками, ніж інші види Spiranthes; йому також бракувало структури для самозапилення. 

“Ми були в захваті від того, що виявили новий вид Spiranthes”, — сказав Суецугу. “Спірантес — найвідоміша орхідея в Японії, яку плекали століттями”, — сказав він, додавши, що ця квітка згадується в найдавнішій поетичній антології Японії, яка датується 759 роком.

Виявлення нових видів рослин у Японії є незвичною подією, оскільки національна флора широко задокументована та вивчена. 

“Це відкриття нових видів, прихованих у звичайних місцях, підкреслює необхідність наполегливих досліджень, навіть у, здавалося б, нічим не примітних місцях!”, – Суетсугу сказав електронною поштою. “Це також підкреслює постійну потребу в таксономічних і генетичних дослідженнях для точної оцінки різноманітності видів”.

Тендітна краса новознайдених “жіночих косичок” є відмінною рисою орхідей, але також і вразливість. У світі відомо близько 28 000 видів орхідей. Однак втрата середовища існування поставила під загрозу багато видів, і навіть популярність квітів не врятує їх, якщо вони не будуть захищені.