Народний депутат Володимир В‘ятрович заявив, що влада не вживає передбачених законом заходів для позбавлення нардепів від проросійських партій мандатів. Він розкритикував ініціативу депутата Дунди, котрий заявив про початок збору підписів під зверненням до голови ВР Стефанчука щодо позбавлення мандатів депутатів ОПЗЖ.

Про це В‘ятрович зазначив у Facebook, лист оприлюднив нардеп Олексій Кучеренко.

Раніше у ГО “ЧЕСНО” з посиланням на відповідь народного депутата від фракції “Слуга народу” Олега Дунди повідомили, що майже 70 народних депутатів відмовились підписувати звернення до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій.

Фракція “Батьківщина” майже у повному складі відмовилась ставити підписи під ініціативою, яка передбачає винесення цього питання на порядок денний найближчої сесії парламенту.

Водночас не підтримали позбавлення повноважень народних та місцевих депутатів від проросійських партій і представники фракції “Слуга народу”.

Зокрема, голова фракції Давид Арахамія та його заступники, а також заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко.

ГО “ЧЕСНО” навела перелік тих нардепів, які, за даними Дунди, у 2022 році не підписали звернення:

П редставники фракції “Слуга народу”: Лада Булах, Олена Шуляк, Вікторія Подгорна, Андрій Герус, Юрій Мисягін, Микита Потураєв, Петро Павловський, Євгенія Кравчук, Сергій Мандзій, Ігор Фріс, Юрій Здебський, Микола Тищенко, Галина Третьякова, Олександр Корнієнко, Данило Гетьманцев, Давид Арахамія, Олександр Литвинов, Олексій Жмеренецький, Євгеній Брагар, Богдан Торохтій, Сергій Гривко, Андрій Мотовиловець, Максим Бужанський, Анатолій Гунько, Олександр Федієнко, Олександр Горобець, Петро Павловський, Михайло Радуцький, Сергій Бабак, Артем Культенко, Павло Халімон, Володимир Іванов, Павло Фролов, Федір Веніславський, Олександр Мережко, Ганна Лічман, Олександр Трухін, Анатолій Остапенко, Артем Ковальов, Олександр Бакумов, Микола Галушко, Олег Колєв, Маргарита Шол.

Лада Булах, Олена Шуляк, Вікторія Подгорна, Андрій Герус, Юрій Мисягін, Микита Потураєв, Петро Павловський, Євгенія Кравчук, Сергій Мандзій, Ігор Фріс, Юрій Здебський, Микола Тищенко, Галина Третьякова, Олександр Корнієнко, Данило Гетьманцев, Давид Арахамія, Олександр Литвинов, Олексій Жмеренецький, Євгеній Брагар, Богдан Торохтій, Сергій Гривко, Андрій Мотовиловець, Максим Бужанський, Анатолій Гунько, Олександр Федієнко, Олександр Горобець, Петро Павловський, Михайло Радуцький, Сергій Бабак, Артем Культенко, Павло Халімон, Володимир Іванов, Павло Фролов, Федір Веніславський, Олександр Мережко, Ганна Лічман, Олександр Трухін, Анатолій Остапенко, Артем Ковальов, Олександр Бакумов, Микола Галушко, Олег Колєв, Маргарита Шол. “За майбутнє”: Тарас Батенко, Анатолій Урбанський, Мялик Віктор.

Тарас Батенко, Анатолій Урбанський, Мялик Віктор. Позафракційні: Віктор Бондар.

Віктор Бондар. Також підписувати відмовився представник “Європейської Солідарності” Володимир В’ятрович.

В’ятрович зреагував на лист, висловивши припущення, що монобільшість “гра у дві руки”: одна “бореться” з ОПЗЖ збираючи нікому не потрібні підписи, які не позбавлять їх мандатів, тоді як друга активно користується їх голосами просуваючи потрібні їй закони і “де-факто створивши коаліцію з колишньою ОПЗЖ”.

Очевидно В’ятрович посилається на проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності (№ 5655 ), котрий парламент 13 грудня 2022 року ухвалив мінімальною кількістю голосів – 228 з необхідних 226. Тоді проголосувало за законопроєкт 176 “слуг”, 8 позафракційних, 9 – з депутатської групи “Платформа за життя та мир”, 1 – з партії “Голос”, 11 депутатів з “Відновлення України”, 11 – з “Партії “За майбутнє” та 12 з депутатської групи “Довіра”.

Депутат пояснив, що у статті 81 Конституції чітко вказані 7 підстав для позбавлення мандату, наголосивши, що ніякі звернення не змінять цей перелік.

Так, частиною другою статті 81 Конституції України передбачено, що повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі:

1) складення повноважень за його особистою заявою;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

4) припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;

5) якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;

6) невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції;

7) його смерті.

Водночас статтею 5 Закону України “Про статус народного депутата України” та частиною другою статті 222 Регламенту Верховної Ради України встановлено порядок дострокового припинення повноважень народного депутата України, відповідно до якого рішення у формі постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата приймається за поданням комітету, до компетенції якого входять питання депутатської етики, більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.

Разом із тим стаття 12 цього Закону визначає, що народний депутат має право законодавчої ініціативи, яке реалізується у формі внесення до Верховної Ради України: